به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان سلماس از جانمایی، تجهیز و آماده‌سازی یک روستابازار جدید در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی «روستابازار» از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اظهار داشت: این بازار محلی در روز‌های آتی آماده بهره‌برداری خواهد بود و زمینه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره را فراهم می‌سازد.

رئیس اداره تعاون روستایی سلماس هدف از راه‌اندازی این روستابازار را تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، حذف واسطه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان محلی عنوان کرد.