به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: طرح یک‌طرفه کردن خیابان ۱۵ خرداد، از امروز شنبه بیست و ششم مهرماه، با حضور پلیس راهور آغاز شد و هر گونه تخلف اعمال قانون می‌شود.

مهدی سلطان‌آقایی افزود: این تصمیم پس از بررسی نظر شهروندان، کارشناسان ترافیکی، مصوبه کمیته فنی شورای حمل‌ونقل و ترافیک، نظر پلیس راهور و اداره ترافیک منطقه ۷ مبنی بر ساماندهی خیابان ۱۵ خرداد با هدف ساماندهی ترافیک محلی اجرا می‌شود.

وی افزود: برای سهولت دسترسی شهروندان به این خیابان، مسیر‌های جایگزین شده از سمت خیابان‌های اشراق و ۲۲ بهمن است و می‌توانند برای دسترسی به خیابان کاوه، مسیر شرق به غرب خیابان ۱۵ خرداد را به سمت کاوه طی کنند.

سلطان‌آقایی گفت: سال گذشته مرحله نخست طرح ساماندهی این خیابان شامل پیاده‌روسازی وروکش آسفالت معابر محله اجرا و سال جاری هم روشنایی آن تأمین شد، که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خیابان بهینه‌سازی شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اجرای هر طرح برای ساماندهی و زدودن چهره محرومیت از محله ها، با مشارکت و همراهی شهروندان به ثمر می‌رسد، از شهروندان و کسبه محله ۱۵ خرداد خواست: همکاری لازم را در اجرای طرح داشته باشند و مدیریت شهری را همراهی کنند.