با حضور مردم و هنرمندان سقزی، آئین حضوری نویسی و نمایشگاه خوشنویسی در پارک مولوی کرد سقز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت هفته خوشنویسی، نمایشگاه خوشنویسی هنرجویان انجمن خوشنویسی و مسابقه حضوری نویسی در گذر استاد عمر فاروقی واقع در پارک مولوی کرد سقز برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز با عنوان اینکه ایجاد فضای نشاط‌آور و آرامش‌بخش جهت نشاط عموم مردم یکی از اهداف و اولویت‌های برنامه‌های فرهنگی و هنری در سقز است گفت: در این نمایشگاه بیش از ۴۰ اثر هنرآموزان و خوشنویسان سقزی به‌نمایش‌درآمده است که در کنار این نمایشگاه مسابقه حضوری نویسی هم برگزار شد که با استقبال خوب مردم و هنرمندان برگزار شد.

مسعود حمیدی دبیر برگزاری این نمایشگاه گفت: مسابقه حضوری نویسی در بخش جوانان، بزرگسالان ( بخش نستعلیق و شکسته نستعلیق ) برگزار و به نفرات برتر جوایز نفیس و هدایایی اهدا شد.

در این مسابقه هنری هنا هاشمی، ئالا حمیدی، ماهورا نعمت‌زاده برگزیدگان کمتر از ۲۰ سال بودند که با اهدای لوح و هدایای نقدی از آنها تقدیر شد.

در بخش بزرگسالان بالای ۲۰ سال در رشته نستعلیق حمید ذبیحی، هلاله عابدی و ناصح یوسفی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در بخش بزرگسالان رشته شکسته‌نستعلیق، آرزو فلاحی، بختیار مرادی، ادیبه مصطفی‌زاده نفرات اول تا سوم این رشته شدند. همچنین از شهرام درباری، محسن نوری فر، سرگل یوسف‌پور، سحر نوری‌زاده، فریده احمدزاده، نگار حسینی تقدیر شد.