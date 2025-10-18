بورس انرژی ایران در هفته منتهی به ۲۳ مهر، شاهد ثبت ارزش معاملاتی ۷۱ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال بود که سهم رینگ داخلی فرآورده‌های هیدروکربوری ۵۹ درصد از این رقم را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: رینگ بین‌الملل ۲۳ درصد و بازار برق ۱۶ درصد از ارزش معاملات را تشکیل دادند.

فروش ۱۰۳ هزار تن حامل انرژی در رینگ داخلی

در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی، بیش از ۱۰۲ هزار تن حامل انرژی معامله شد که ارزشی معادل ۴۱ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال داشت. شرکت پالایش نفت امام خمینی با فروش ۴۰ هزار تن نفت سفید ویژه صنایع، با ارزشی برابر ۱۷ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال، صدرنشین فروشندگان این رینگ بود.

ثبت ارزش ۷۲ هزار میلیارد ریالی در بازه هفتگی

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۷۱ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال در هفته اخیر منتهی به آخرین روز کاری برابر چهارشنبه ۲۳ مهر رسید. این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و همچنین معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود. ۲۳ درصد ارزش هفتگی ثبت شده در این بازار در رینگ بین‌الملل، ۵۹ درصد آن در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی، ۱۶ درصد در بازار برق به ثبت رسید و ۲ درصد مربوط به معاملات ابزار‌های مالی بود.

فروش صادراتی ۴۶ هزار تن حامل انرژی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان معامله ۴۶ هزار و ۳۰۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در هفته اخیر بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال انجامید.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس با فروش صادراتی ۳۵ هزار تن نفتای کامل، صدرنشین برترین فروشندگان رینگ صادراتی بورس انرژی ایران شد؛ این محصول با قیمت پایه‌ای برابر منفی ۳۶ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه شد، با توجه به استقبال متقاضیان، متوسط بهای فروش این محصول با ثبت رشد قیمت به منفی ۳۲.۹۹ پریمیوم دلار به ازای هر تن رسید و این معامله در نهایت مجموع ارزشی معادل ۱۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال را رقم زد.