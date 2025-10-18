به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسن قمری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی زمان ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه امسال خواهد بود وبر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها دارندگان مناصب که قصد ثبت نام در انتخابات شوراها را دارند باید سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند.

حسن قمری گفت: مهلت استعفا افرادی که قصد ثبت نام دارند ۲۱ تا ۲۷ مهرماه است و داوطلبان برای اطلاع از مناصبی که باید از سمت خود استعفا دهند می توانند به درگاه های الکترونیکی وزارت کشور یا استانداری مرکزی مراجعه کنند. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.