به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی اکبر فتحعلی لو مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی در مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای افزود:این رویداد با هدف تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و با تاکید بر تقویت ساحت زیستی و بدنی دانش‌آموزان، با حضور پرشور دانش‌آموزان و فرهنگیان برگزار شد.

وی تصریح کرد: المپیاد امسال با شعار «ورزش، نشاط، همدلی و افتخار» و در رشته‌های مختلفی از جمله فوتبال، والیبال، بسکتبال، دو و میدانی، تنیس روی میز و بدمینتون دررسطح شهرستات اجرا می‌شود.

فتحعلی لو، در پایان با تاکید بر اینکه هدف این رویداد، تقویت روحیه ورزش‌دوستی و کشف استعداد‌های ورزشی در میان دانش‌آموزان است، گفت:امید است از طریق این برنامه‌ها، نسلی مومن و پویا برای آینده پرورش یابد.