به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی شهر پوئبلا مکزیک در حال پیگیریست.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها که با حضور ۳۲ تیم در هشت گروه از پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه آغاز شده بود، صبح امروز (شنبه ۲۶ مهر) به پایان می‌رسد و تیم ملی ایران با سه برد متوالی در صدر گروه چهارم قرار گرفت و برای اولین بار در جمع ۱۶ تیم برتر این رقابت‌ها قرار گرفت.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (امیر علی قلعه نوی – حبیب ناصری) که پس از مرحله گروهی مستقیما به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد، ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه ۲۷ مهر در این مرحله به مصاف برنده دیدار لهستان و استرالیا می‌رود.

گفتنی است قلعه نوی و ناصری در قهرمانی زیر ۱۹ سال جهان ۲۰۲۴ نیز نخستین مدال والیبال ساحلی ایران را به رنگ برنز کسب کردند.