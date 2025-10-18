پخش زنده
رئیس اداره امور عشایری شهرستان شیروان گفت: عشایر شیروان سالانه ۲ هزار و ۹۱۰ تُن گوشت قرمز تولید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره امور عشایری شهرستان شیروان گفت: عشایر شیروان با در دستداشتن ۲۵۰ هزار رأس دام سبک سالانه ۲ هزار و ۹۱۰ تُن گوشت قرمز تولید میکنند.
علی دانای عزیزی افزود: عشایر شیروان علاوه بر تأمین گوشت، سالانه ۲ هزار و ۴۵۰ تن شیر و لبنیات نیز تولید میکنند که نقش بسزایی در اقتصاد منطقه دارند.
رئیس اداره امور عشایری شیروان افزود: عشایر شیروان سال گذشته با وجود مشکلات و محدودیتها به دلیل خشکسالی در زمینه تأمین نهادهها، همچنان به تولید گوشت، دام و دامپروری ادامه دادند.