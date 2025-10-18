به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رافائل کاستیلو در خصوص قرعه‌کشی مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و همگروهی ایران با ژاپن، عربستان و استرالیا اظهار داشت: بدون شک در سخت‌ترین گروه قرار گرفتیم. البته در کل باید به همه تیم‌ها در این مسابقات احترام بگذاریم. ما روند آماده‌سازی خودمان را مدت‌هاست آغاز کردیم و یک فرصت خوب هم در بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض داریم که با تیم‌های خوبی بازی کنیم. همچنین در یک تورنمنت باکیفیت در تونس در روز‌های آینده حضور پیدا می‌کنیم.

وی افزود: تورنمنت تونس برای اینکه بتوانم بازیکنان را ارزیابی کنم، اهمیت بالایی دارد. همچنین باید اطلاعات خوبی از یکی از رقبای اصلی ما در مسابقات قهرمانی آسیا یعنی کویت به دست بیاوریم. ما تا زمان برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در کویت فرصت داریم به بهترین فرم خود برسیم. همه اعضای تیم و بازیکنان قلبا اعتقاد دارند که می‌توانیم نتیجه خوبی در کویت بگیریم.

سرمربی تیم ملی هندبال درباره سه رقیب ایران در مرحله گروهی هم گفت: از استرالیا اطلاعات خاصی نداریم. فقط می‌دانیم که آنها مثل قطر از بازیکنان چندملیتی استفاده می‌کنند. از ژاپن الان دیگر به عنوان یک تیم مدعی مثل قطر برای قهرمانی یاد می‌شود. هدف نهایی ژاپن قطعا قهرمانی در آسیا است و این برای ما خیلی کار را سخت می‌کند. البته ما هم تیم قوی‌ای هستیم و ما با تمام وجود مقابل این تیم بازی می‌کنیم. در خصوص عربستان هم باید بگویم که ما همیشه مقابل عربستان قدرت برابری داشتیم و مطمئن باشید که یک بازی نزدیک با این تیم داریم. ما و عربستان نگاه ویژه‌ای داریم که از این گروه صعود کنیم. به خاطر همین مسائل گفتم در سخت‌ترین گروه رقابت‌ها هستیم.

کاستیلو در پایان عنوان کرد: با برنامه‌ریزی خوبی که خواهیم داشت، برای کسب بهترین نتایج به کویت می‌رویم. هنوز فرصت کافی را برای آماده‌سازی داریم و باید رقبایمان را به خوبی آنالیز کنیم.