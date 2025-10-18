رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کرمانشاه گفت :در قالب این طرح، سامانه‌ای با شماره سه‌رقمی راه‌اندازی شده است تا مردم بتوانند قصور یا تأخیر در ارائه خدمات اداری را مستقیماً گزارش کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کرمانشاه گفت : یکی از محور‌های اصلی برنامه اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم، ارتقای رضایت‌مندی مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی است.

رفیع زاده افزود : بر این اساس، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۹۰ و ۹۱ آن مبنای اجرای طرح «فوریت‌های اداری» قرار گرفت.

در قالب این طرح، سامانه‌ای با شماره سه‌رقمی در سه استان قزوین، البرز و تهران راه‌اندازی شده است تا مردم بتوانند موارد بی‌احترامی، قصور یا تأخیر در ارائه خدمات اداری را مستقیماً گزارش کنند.

پس از ثبت گزارش، موضوع در کمتر از سه ساعت بررسی و رسیدگی می‌شود.

هدف این طرح، بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت مردم و قدردانی از کارمندان قانون‌مدار و خوش‌رفتار است.