به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در سفر به شهرستان سلماس شبانه از زندان این شهرستان بازدید نمودند.

عتباتی و مجیدی در جریان این بازدید که رضایی گلمرز معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، حمیدی رئیس دادگستری و خدا کرمی دادستان سلماس با همراهی فتحی مدیر کل زندان‌های استان صورت گرفت، ضمن بررسی وضعیت زندان و زندانیان در دیداری چهره به چهره به درخواست‌های آنان رسیدگی و دستورات لازم را صادر نمودند.

عتباتی و همراهان همچنین با تشکیل شورای طبقه بندی زندانیان با بررسی درخواست‌های متقاضیان با اعطای ارفاقات قانونی به ۱۹۳ زندانی که شامل اعطای مرخصی به ۱۵۱ نفر، موافقت با اشتغال ۱۴ نفر، مرخصی پایان حبس ۲ نفر، موافقت با درخواست پابند الکترونیک ۲ نفر، آزادی مشروط ۴ نفر و ارسال درخواست عفو ۲۰ نفر به کمیسیون عفو و بخشودگی بود موافقت نمودند.