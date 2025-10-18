پیکر مرزبان شهید «سجاد صیامی» امروز با حضور هم‌رزم‌ها و جمعی از مردم مشهد در این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،آیین تشییع شهید صیامی صبح امروز با قرائت زیارت عاشورا و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) در مهدیه مشهد آغاز و با حضور جمعی از مردم و فرماندهان مرزبانی و مسئولان بنیاد شهید به سمت حرم مطهر رضوی تشییع شد.

پس از اقامه نماز بر پیکر شهید حافظ امنیت در حرم مطهر رضوی در آرامستان بهشت رضا (ع) مشهد به خاک سپرده شد.

استوار دوم «سجاد صیامی» ۱۲ مهرماه امسال هنگام کنترل نوار مرزی و مبارزه با کالای قاچاق و مواد مخدر در هنگ مرزی «نگور» سیستان و بلوچستان بر اثر برخورد عمدی با خودروی سوخت بر قاچاق مجروح شد و پس از ۱۰ روز تحمل جراحات روز سه شنبه ۲۲ مهرماه در یک مرکز درمانی در چابهار به شهادت رسید.

براساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، شهید «سجاد صیامی» در ۲۹ آبان ۱۳۷۸ چشم به جهان گشود.از او یک فرزند پسر به نام داریوش به یادگار مانده است.