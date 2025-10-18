پخش زنده
به مناسبت روز حافظ، شاعر بلندآوازه ایران زمین، شامگاه جمعه مراسمی ادبی در قاهره برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، این آیین با دعوت سفیر جمهوری اسلامی ایران در مصر، آقای محمد حسین فردوسیپور، و دکتر داوود زرینپور، رایزن فرهنگی کشورمان، و با حضور وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه، که همزمان برای شرکت در نشست کمیته منطقهای سازمان جهانی بهداشت در قاهره حضور داشتند، برپا شد.
در آغاز مراسم، دکتر زرینپور با قرائت ابیاتی از دیوان حافظ به مهمانان خیرمقدم گفت. جمعی از شخصیتهای فرهنگی، استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی از دانشگاههای مختلف مصر، و شماری از ایرانیان فرهیخته مقیم این کشور در این برنامه حضور داشتند.
در بخشهایی از این مراسم، گروه سرود برجسته «الإنشاد المصریة» به رهبری مایسترو شعبان علی، قطعاتی عرفانی اجرا کردند و شماری از استادان و دانشجویان نیز به خوانش اشعاری از حافظ پرداختند.
وزیر بهداشت کشورمان نیز در سخنانی ضمن ابراز علاقه خود به اشعار حافظ گفت: «من طبیب قلب هستم، اما حافظ طبیب روح است.»
در پایان این آیین فرهنگی، از خانم دکتر منی حامد، استاد زبان و ادبیات فارسی، و خانم زینب محمد، استادیار و پژوهشگر زبان فارسی، به پاس تلاشها و پژوهشهای آنان در حوزه ادبیات فارسی تقدیر و با اهدای جوایزی از آنان تجلیل شد.
این مراسم، جلوهای از پیوند عمیق فرهنگی میان ایران و مصر بود که عطر شعر فارسی را با نغمههای عربی درهم آمیخت و فضایی سرشار از عشق، معرفت و دوستی رقم زد.