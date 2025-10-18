پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال گفت: مأموران یگان حفاظت ۴ سنجاب را از خانهای در یکی از روستاهای این شهرستان زنده گیری و در زیستگاه طبیعی رها کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حمید سلطانخواه گفت: در پی دریافت گزارش مردمی، ماموران یگان حفاظت ماسال، ۴ سنجاب را در خانهای در یکی از روستاهای این شهرستان زنده گیری کرده و به زیستگاه طبیعی اش بازگرداندند.
وی با اشاره به ممنوعیت خرید و فروش حیوانات وحشی، افزود: عرضه گونههایی مانند سنجاب در بازارها و فروشگاهها خلاف مقررات و قوانین زیست محیطی کشور است و با متخلف برابر قانون برخورد میشود.
سلطانخواه گفت: سنجاب از جوندگان درخت زی است که در ارتفاعات و جنگلها زندگی و بیشتر از گردو، فندق، بلوط و انواع میوههای جنگلی تغذیه میکند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال با قدردانی از حامیان طبیعت، از مردم خواست از خرید و نگهداری حیوانات وحشی خودداری کنند و با اطلاع رسانی به موقع، مانع گسترش تجارت غیرقانونی حیات وحش شوند.