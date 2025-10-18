محمد اسلامی معاون رئیس جمهور با هدف افتتاح و بهره‌برداری از مرکز پرتودهی شمالغرب کشور صبح امروز (شنبه، ۲۶ مهر) وارد استان اردبیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با استقبال مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل و علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی وارد استان اردبیل شدند.

مرکز پرتودهی شمالغرب کشور (اردبیل) دارای کاربری پرتودهی محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی، پیاز و سیر بوده و به‌دست متخصصان ایرانی ساخته شده است.

مرکز پرتودهی شمالغرب کشور تا ساعاتی دیگر و با حضور محمد اسلامی معاون رییس‌جمهور، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها، برخی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای و مسوولان استانی در استان اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد.