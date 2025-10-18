پخش زنده
مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران گفت: معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید در بورس کالا از روز دوشنبه ۲۸ مهرماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمان آراسته اعلام کرد: دوشنبه هفته جاری معاملات گواهی سپرده کالایی برای شش محصول مس، روی، میلگرد، گندله، خودرو و قیر، پس از پذیرش انبار شرکتهای عرضهکننده، راه اندازی میشود.
او افزود: پس از موفقیت چشمگیر گواهیهای سپرده زعفران، شمش طلا، سکه طلا و شمش نقره، اکنون نوبت به کالاهای راهبردی و صنعتی رسیده است تا «سبد سرمایهگذاری در بورس کالا» کاملتر و متنوعتر از همیشه شود.
آراسته با تأکید بر آثار اقتصادی این تحول گفت: ورود گواهی سپرده کالایی به این محصولات، به معنای تسهیل سرمایهگذاری و انتقال سرمایههای خرد و کلان جامعه به خطوط تولید واحدهای صنعتی کشور است؛ جایی که تولیدکنندگان میتوانند با تبدیل موجودیهای راکد انبار خود به گواهی سپرده، منابع مالی جدیدی برای سرمایه در گردش خود فراهم کنند.
مدیر بازارهای مشتقه بورس کالا تصریح کرد: راهاندازی معاملات گواهی سپرده محصولات جدید، علاوه بر کمک به تولیدکنندگان، به سرمایهگذاران نیز این امکان را میدهد که بدون دغدغه خرید و نگهداری سنتی کالاها، بهصورت شفاف و رسمی در بازار کالایی سرمایهگذاری کنند.
وی در پایان از توسعه ابزارهای مالی جدید خبر داد و گفت: با تکمیل زیرساختهای معاملات مشتقه و مالی، بهزودی قراردادهای آتی و اختیار معامله روی این داراییهای جدید نیز فعال خواهد شد تا زنجیره ابزارهای مالی بورس کالا بهطور کامل شکل گیرد.
مشخصات گواهی سپرده ۶ محصول جدید در بورس کالای ایران
اندازه هر گواهی سپرده:
مس کاتد یک کیلوگرم
میلگرد یک کیلوگرم
قیر یک کیلوگرم
روی یک کیلوگرم
گندله یک کیلوگرم
خودرو KMC T ۹ یک ده هزارم خودرو (هر ۱۰ هزار گواهی سپرده معادل یک خودرو)
ساعت معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۱۱:۴۵ تا ۱۸ (پیش گشایش: ۱۱:۴۵ تا ۱۲ - حراج تک قیمتی: ۱۲ - حراج پیوسته: ۱۲ تا ۱۸)