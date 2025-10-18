پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی آمل از تولید بیش از ۳۶ هزار تن گوشت سفید در مرغداریهای این شهرستان در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی آمل از تولید ۳۶۴۶۰ تن گوشت سفید در ۲۷۲ واحد مرغ گوشتی این شهرستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد
هادیزاده گفت: در نیمه نخست سال جاری (۱۴۰۴)، ۲۷۲ واحد مرغداری فعال گوشتی با شش میلیون قطعه ظرفیت جوجه ریزی در شهرستان آمل، مجموعاً ۳۶ هزار و ۴۶۰ تن گوشت سفید تولید کردهاند.
وی این موفقیت را حاصل تلاش و همت مرغداران، نظارتهای مستمر دامپزشکی و همراهی و برنامهریزی دقیق بخش دولتی دانست و افزود: این حجم از تولید، نه تنها سهم بسزایی در تأمین نیازهای پروتئینی داخلی استان و کشور دارد، بلکه نشان از پتانسیل بالای شهرستان آمل در بخش کشاورزی و دامپروری دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با اشاره به اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این واحدها، خاطرنشان کرد: صنعت مرغداری به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی شهرستان، زمینه اشتغال تعداد زیادی از هموطنان را فراهم کرده است.
هادیزاده بر تداوم حمایتهای فنی و تسهیلاتی از مرغداران برای افزایش بهرهوری و حفظ سلامت محصول تأکید کرد و گفت: هدف ما در ادامه، افزایش کیفی تولید، ارتقای استانداردهای واحدها و توسعه پایدار این صنعت مهم است.