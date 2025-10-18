با هدف، تبادل تجربیات و نمایش گوشه‌ای از اقدامات و دستاورد‌های پایگاه‌های برتر مقاومت بسیج تویسرکان، نمایشگاه اسوه برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نمایشگاه اسوه در ۱۰ غرفه با حضور برترین پایگاه‌های بسیج تویسرکان به مدت ۲ روز برپا شد

در این نمایشگاه مسئولان پایگاه‌ها و حوزه ها از اقدامات بسیجیان همچون کمک به کارآفرینی، تهسیل در ازدواج آسان همچون تهیه جهیزیه، پشتیبانی از دفاع مقدس ۱۲ روزه، تولید محتوا در فضای مجازی، ساخت خانه‌های محرومان گفتند.

سرهنگ طیب فریادرس، فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان هم با اعلام اینکه بیش از ۵ هزار برنامه در حوزه‌های جنگ نرم، امور تربیتی، فرهنگی و بصیرتی از جمله برگزاری چندین حلقه صالحین، چندین نشست فرهنگی بصیرتی در دانشگاه‌ها مساجد کارخانه‌ها و بازار خبر داد و گفت: ۴۲ گروه جهادی و ۸۰ صندوق قرض الحسنه در حال خدمت رسانی‌اند.