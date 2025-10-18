به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره کمیته اتسیناف فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به جهت نقض اصول کلی رفتار از طریق عدم ثبت قرارداد حداقل شانزده بازیکن در راستای عمل به بند ۷ ماده ۶ دستورالعمل ناظر بر ثبت قرارداد‌ها صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف شرکت ورزشی چادرملو اردکان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت سید حامد طباطبایی مربی تیم فوتبال چادر ملو به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی تیم صادر که تا پایان فصل اجرای آن تعلیق شده است هرچند محرومیت اعمال شده غیر قابل تجدیدنظر است، اما به عنوان یک اصل باید پذیرفت که مطابق با بند ۴ ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال تعلیق با اجرای نیمی از مجازات امکان پذیر است و در خصوص محرومیت‌های یک جلسه‌ای به لحاظ عدم رعایت چنین شرطی، امکان تعلیق وجود ندارد علی ایحال با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، در خصوص جریمه نقدی عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی داتیس خیبر خرم آباد نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای سید مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال خیبرخرم آباد به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی به جهت نشر اکاذیب نسبت به تصمیم داور مسابقه صادر شده است نظر به ملاحظه متن مصاحبه ایشان که در بر گیرنده هیچیک از افعال تخلفاتی مندرج در ماده ۷۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نمی‌باشد و صرف اظهار نظر فنی بدون هرگونه توهین و افترا به اشخاص نمی‌تواند مشمول تنبیه شود لذا مستنداً به ماده ۱۰۶ از همان مقررات با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌شود رای صاد ره قطعی است.

*در خصوص استیناف شرکت ورزشی چادرملو اردکان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای حنیف عمران زاده مربی تیم فوتبال چادر ملو اردکان به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال به جهت نشر اکاذیب علیه داور مسابقه صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه پتروپالایش شازند نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به جهت نقض اصول کلی رفتار از طریق عدم ثبت قرارداد حداقل شانزده بازیکن در راستای عمل به بند ۷ ماده ۶ دستورالعمل ناظر بر ثبت صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.