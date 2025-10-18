در حالی که با این افت در ۳۰ هزار هکتار اراضی باغی مبارزه شده، اما این افت هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سوسک سرخرطومی حنایی خرما آفت قرنطینه‌ای است که هم اکنون به عنوان یکی از بحران‌های منطقه جنوب کرمان معرفی می‌شود.

سازمان جهانی فائو، این آفت را یکی از چهار عامل تهدید غذایی در دنیا معرفی کرده، به همین دلیل هم برای مبارزه با آن، ستاد ملی در کشور تشکیل شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: جنوب کرمان شامل هشت شهرستان جیرفت، عنبر اباد، کهنوج، منوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب، فاریاب و جازموریان با سطح زیر کشت ۳۱ هزار نخل بارور و تولید بیش از ۲۱۰ هزار تن یکی از قطب‌های تولید خرما در کشور محسوب می‌شود.

صادق حسین زاده گفت: متاسفانه با ورود افت سوسک سرخرطومی حنایی در ده سال گذشته در‌منطقه جنوب کرمان خسارت به نخیلات منطقه وارد شده است.

وی افزود: خوشبختانه با تمهیدات به موقع مدیریت حفظ نباتات و مدیریت امور باغبانی جنوب کرمان تا حدودی این افت تحت کنترل است، اما برای جلوگیری از خسارت بیشتر باید باغداران نخل به توصیه‌های مدیریت باغبانی عمل کنند.

حسین زاده افزود: توصیه می‌شود در‌هنگام آبیاری آب به تنه درخت نرسد و بوسیله تشتک از خیس شدن تنه نخل جلوگیری کنند.

باغداران توجه داشته باشند این افت قدرت پرواز کمی دارد بنا به گفته حشره شناسان قدرت پرواز این افت ۹۰۰ متر است و فقط بوسیله انسان و آن هم با انتقال پاجوش نخل از یک منطقه آلوده به منطقه‌ای که افت وجود ندارد منتقل می‌شود پس توصیه می‌شود هرگز از‌مناطق آلوده به افت سوسک سرخرطومی پاجوش نخل تهیه نکنید.