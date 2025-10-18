پخش زنده
با بهرهبرداری از ساختمان مرکزی منطقه آزاد سیستان پلاکگذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسین سنجرانی در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی منطقه آزاد سیستان گفت: ساختمان شماره یک مرکزی منطقه آزاد با زیربنای پنجهزار مترمربع در محدوده رامشار به بهره برداری رسید.
مدیرعامل منطقه آزاد سیستان افزود: همچنین ساختمان شماره ۲ منطقه آزاد در مرز میلک با مشارکت بخش خصوصی آماده بهرهبرداری شده و زمینه واردات کالاهای تجاری از طریق این مرز فراهم آمده است.
وی گفت: با تعامل سازنده میان مدیران سیستان و بلوچستان، نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، برخی از محدودیتهای قانونی مناطق آزاد جدید از جمله ورود خودرو و کالای همراه مسافر، در مسیر اصلاح و اجرا قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با راهاندازی گمرک منطقه، توزیع کالاهای مصرفی در محدودههای بازارچهای آغاز شده و این امر گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی منطقه به شمار میرود.
وی از فعالسازی تدریجی بازارچههای شاهگل، رامشار و میلک خبر داد و بر لزوم تسریع در احداث پل دوم میلک تأکید کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد سیستان به پیشرفت طرح راهآهن زاهدان - سیستان و برنامهریزی برای بهرهبرداری آن تا پایان سالجاری اشاره کرد و افزود: موضوع بینالمللی شدن فرودگاه سیستان و ایجاد خط پروازی منطقهای با عنوان «سیستان ایر» یا «اوشیدا ایر» نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای پشتیبان از جمله سردخانه، پارکینگ عمومی و تیرپارک در حال پیگیری است تاکید کرد: امیدواریم با حمایت استانداری و همافزایی مدیران استانی، منطقه آزاد سیستان به یکی از کانونهای اصلی توسعه شرق کشور تبدیل شود.
تفاهمنامهای میان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سیستان و رئیس پلیس راهور کشور برای ایجاد زیرساخت و آغاز فرآیند اجرایی شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ به امضا رسید.
منطقه آزاد سیستان نهتنها به عنوان یک دروازه تجاری برای ورود و خروج کالا بهشمار میآید، بلکه میتواند بهعنوان یک موتور محرک برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی در سطح ملی و منطقهای عمل کند.
در سفر رییس جمهور و اعضای هیات دولت به سیستان در سال گذشته، سامانه ثبت شرکتها و اعمال کد گمرکی به منطقه آزاد سیستان اختصاص یافت تا از هر نقطه که سرمایهگذار قصد ورود، صدور و ترخیص کالا را داشته باشد، نام منطقه آزاد سیستان نیز در سامانه مربوطه بارگذاری و مراحل انجام شود.