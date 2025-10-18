ساختمان تجزیه و مبادلات پست کشور در مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت ملی پست ایران به نام امیرکبیر نامگذاری شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که به مناسبت هفته جهانی پست و با حضور مدیر عامل شرکت ملی پست ایران، دبیر کل خانه کارگر و برخی معاونان سازمان پست و آتش نشانی برگزار شد، ساختمان تجزیه و مبادلات پست کشور با قدمتی حدود ۶۰ ساله به ساختمان امیرکبیر نامگذاری شد.

این ساختمان در چهارراه لشکر واقع است و به ساختمان لانه زنبوری هم شهرت دارد .

نخستین چاپارخانه‌هایی که رسمی بود و به صورت یک سیستم منظم، برای استفاده همگان شروع به کار کردند، در سال ۱۲۳۰ (۱۸۵۱) توسط " امیر کبیر" در زمان ناصرالدین شاه احداث شد.

از آن تاریخ دیگر مردم عادی هم می‌توانستند از سیستم چاپاری دولتی استفاده کنند، که بنا به وزن نامه هایشان هزینه‌ای معادل ۵ شاهی برای هر مثقال پرداخت می‌کردند.