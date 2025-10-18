پخش زنده
۸۰۰ واحد صنفی جدید در مهاباد مجوز دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اتاق اصناف شهرستان مهاباد گفت: روند صدور پروانههای صنفی در این شهرستان امسال با رشد همراه بوده و تاکنون ۸۰۰ واحد صنفی جدید موفق به دریافت مجوز فعالیت شدهاند.
لقمان نهارده افزود: هماکنون از مجموع ۱۳ هزار واحد صنفی فعال در مهاباد، بیش از ۱۰ هزار واحد دارای پروانه کسب هستند و حدود سه هزار واحد هم بدون مجوز فعالیت میکنند که باید هرچه سریعتر برای دریافت پروانه صنفی اقدام کنند.
نهارده، با اشاره به افزایش صدور مجوزها در مقایسه با پارسال اظهارکرد: در سال گذشته ۶۰۰ پروانه صنفی جدید در شهرستان مهاباد صادر شد و امسال این رقم با رشد مناسبی به ۸۰۰ فقره رسیده که بیانگر استقبال اصناف از ساماندهی فعالیتهای اقتصادی و تمایل آنان به فعالیت قانونی است.
وی، صدور پروانه صنفی را زمینهساز افزایش اعتماد عمومی، شفافیت اقتصادی و بهبود نظارت بر بازار دانست و گفت: دریافت مجوز کسب علاوه بر ایجاد نظم در بازار، به کنترل قیمتها و ارتقای کیفیت کالا و خدمات نیز کمک میکند.
نهارده تأکید کرد: همه واحدهای صنفی موظف به دریافت پروانه فعالیت هستند و در صورت بیتوجهی، پس از اخطار اولیه با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی، همچنین از اجرای برنامههای آموزشی و تسهیل روند صدور مجوزها خبر داد و افزود: اتاق اصناف مهاباد در کنار انجام وظایف نظارتی، آموزش فعالان بازار و ارتقای سطح آگاهی صنوف را در دستور کار دارد تا صدور پروانهها با سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان مهاباد اضافه کرد: وجود واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، جایگاه، اعتبار و اعتماد جامعه اصناف را خدشهدار کرده و پیگیری تخلفات آنها از سوی مردم را نیز با مشکل مواجه میکند.