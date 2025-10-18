وزش باد و تندباد‌های لحظه‌ای در شهر‌های آبادان و خرمشهر باعث برخاستن گرد و غبار محلی خواهد شد.

پیش بینی وزش باد و گرد و غبار محلی در جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواخر هفته جوی نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است و پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهر‌های پرجمعیت استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز و فردا (بویژه بعد از ظهر امروز)، سرعت وزش باد در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبار‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

او ادامه داد: شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج است. تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت و از روز سه شنبه روند کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد.