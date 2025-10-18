رئیس خانه معدن ایران در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان: ایران و افغانستان ظرفیت‌های معدنی ویژه‌ای دارند که می‌تواند زمینه ساز انقلاب معدنی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه معدن ایران در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان گفت: این اجلاس می‌تواند مسیر را برای آینده تجارت ایران و افغانستان هموار کند.

بهرامن با بیان اینکه ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی باید به ثروت ملی تبدیل شود افزود: برای بالفعل شدن ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی باید ابتدا زیرساخت‌ها را در خراسان جنوبی به طور جد پیگیری کرد.

وی بابیان اینکه هر دو کشور ایران و افغانستان ظرفیت‌های ویژه‌ای در معادن دارند گفت: مسیر‌های ارتباطی و تعاملات با کشور همسایه، افغانستان باید بازنگری شود.

سرکنسول افغانستان در مشهد در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان هم گفت: فرصت‌های سرمایه گذاری در هر دو کشور ایران و افغانستان فراهم است.

نور محمد متوکل افزود: در شرایط فعلی زمینه‌های خوبی برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است و ما برای تسهیل فرصت‌ها برای سرمایه گذاران شبانه روز تلاش می‌کنیم و در کنار تجار ایران هستیم.

وی گفت: هم اکنون روابط خوبی با ایران داریم و خواهان تقویت این روابط در آینده هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: سالانه ۳ میلیارد دلار صادرات از مرز ماهیرود به کشور افغانستان انجام می‌شود.

خامه زر افزود: سالانه ۶۰۰ قلم کالای صادراتی در ادوار مختلف به کشور افغانستان صادر می‌شود که در بازار افغانستان از شهرت و کیفیت خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به مرز مشترک ایران و افغانستان، بر توسعه و گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرد.

ثنایی فر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان با بیان اینکه نمایشگاه ایران و افغانستان با حضور ۱۱۱ مشارکت کننده برگزار می‌شود گفت: در این نمایشگاه ۳۰ درصد مربوط به بخش کشاورزی و غذایی، معدن ۱۶ درصد، ساختمان ۱۰ درصد، صنعت ۳۰ درصد و سایر حوزه‌ها ۱۴ درصد است.

دین محمد نعمتی رئیس اتاق تجارت ولایت فراه افغانستان هم با گفت: کشور افغانستان دارای ظرفیت بالایی از محصولات کشاورزی، دامی و معدنی است که کشور ایران می‌توانند نسبت به خرید این کالا‌ها و واردات به ایران از افغانستان استفاده کند.

وی خواستار تکمیل هرچه سریعتر جاده دو بانده مرز ماهیرود به فراه افغانستان با وجود تردد روزانه ۶۰۰ تانکر در این جاده و ۲۴ ساعته شدن گمرک ایران در این مرز شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان نیز گفت: نگاه هر دو کشور ایران و افغانستان توسعه تعاملات تجاری است.

نصیری افزود: با تهاتر کالا‌های تولیدی دو کشور می‌توان نفع اقتصادی برد و این فرصتی ویژه در حوزه تحولی است.

وی گفت: جاده ماهیرود به فراه هر چه سریعتر باید به بهره برداری برسد و ما هم از ظرفیت کمیسیون عمران برای این موضوع استفاده خواهیم کرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به پذیرش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه بیرجند از سال ۹۷ گفت: تاکنون هفت سند همکاری بین دانشگاه‌های استان و کشور افغانستان منعقد شده است.

هاشمی با اشاره به استعداد و توانمندی دانشجویان کشور افغانستان گفت: تاکنون هزار دانشجو افغانستانی از دانشگاه‌های استان فارغ التحصیل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی مهد بیش از نیمی از پدران علم کشور است که از مدرسه شوکتیه بیرجند فارغ التحصیل شده‌اند افزود: اشتراک فرهنگ، زبان و ظرفیت‌های مردم دو کشور فرصتی است که اگر در زمینه تعامل مردم دو کشور کوتاهی شود مدیون خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان کویرتایر نیز با بیان اینکه خراسان جنوبی دروازه تجارت با کشور افغانستان لقب گرفته است گفت: خراسان جنوبی از بالاترین امنیت در سطح کشور برخوردار است.

زینلی افزود: کشور افغانستان هم توانمندی‌های بالایی دارد که برگزاری اینگونه نشست و اجلاس‌ها باید موجب ظرفیت سنجی بین ایران و افغانستان شود و همکاری‌ها نباید تنها در حوزه صادرات کالا باشد بلکه صادرات تجربیات و صدور تجربه و فناوری در این زمینه راهگشاست.