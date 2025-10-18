مدیرکل استاندارد استان یزد: هرچه مردم آگاه‌تر باشند، مطالبه‌گری آنان در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات بیشتر می‌شود و به ما در نظارت بهتر کمک می‌کند.

آگاهی مردم، ضامن نظارت بهتر بر استاندارد کالا

زهرا جعفری ندوشن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با تأکید بر نقش نظارت بر کیفیت کالا‌ها و خدمات در سلامت جامعه گفت: هدف اصلی سازمان ملی استاندارد ایجاد اطمینان در میان مردم است تا با خیال راحت از کالا‌ها و خدمات استفاده کنند.

جعفری افزود: واژه استاندارد تنها به کالا محدود نمی‌شود، بلکه شامل رفتار، آموزش، خدمات، شرایط محیطی و مدیریت کیفیت نیز هست. وی تصریح کرد: نظارت بر اجرای استاندارد‌ها در کالا‌های مشمول استاندارد اجباری همچون مواد غذایی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و برخی صنایع فلزی به‌صورت مستمر انجام می‌شود و تولید بدون دریافت نشان استاندارد ممنوع است.

مدیرکل استاندارد یزد با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی و آگاهی مردم از حقوق خود در زمینه استاندارد گفت: «هرچه مردم آگاه‌تر باشند، مطالبه‌گری آنان در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات بیشتر می‌شود و این خود به ما در نظارت بهتر کمک می‌کند.»

جعفری ندوشن با بیان اینکه آرد مصرفی در نانوایی‌ها مشمول استاندارد اجباری است افزود: «کیفیت آرد‌ها به‌صورت منظم نمونه‌برداری و کنترل می‌شود تا سلامت نان مصرفی مردم تضمین شود.»

وی درباره خدمات مشمول استاندارد اجباری نیز گفت: «آسانسورها، تجهیزات شهر بازی، خانه‌های بازی، هتل‌ها، مهدکودک‌ها و خانه‌های سالمندان از جمله مواردی هستند که باید دارای تأییدیه استاندارد باشند.»

مدیرکل استاندارد یزد در خصوص کالا‌های غیر استاندارد به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز اظهار داشت: «تولید و مصرف تیرچه‌بلوک‌های غیراستاندارد همچنان یکی از چالش‌های استان است. در صورت مشاهده، واحد‌های متخلف مهر و موم و تولید آنها متوقف می‌شود.»

وی از مردم خواست هنگام خرید کالا به نشان استاندارد و کد ده‌رقمی درج‌شده زیر آن توجه کنند و افزود: «شهروندان می‌توانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اصالت نشان استاندارد مطمئن شوند یا در صورت مشاهده تخلف، از طریق شماره تلفن ۱۵۱۷ یا سایت ۱۵۱۷.isiri.gov.ir شکایت خود را ثبت کنند.»

جعفری ندوشن در پایان گفت: «در هفته ملی استاندارد (۱۹ تا ۲۵ مهرماه) بر اهمیت رعایت استاندارد در تولید و مصرف تأکید می‌شود و تلاش ما بر این است که همه تولیدکنندگان استان با رعایت ضوابط، کالای ایمن و باکیفیت در اختیار مردم قرار دهند.»