دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه: صدور خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت‌های خوب کشور برای همکاری با افغانستان است.

صدور خدمات فنی و مهندسی، از ظرفیت های تعامل با کشور افغانستان

صدور خدمات فنی و مهندسی، از ظرفیت های تعامل با کشور افغانستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان با قدردانی از برگزارکنندگان همایش گفت:ابتکاری که برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها و همایش‌ها صورت گرفته در راستای سیاست‌های ملی کشور است و در وزارت خارجه دیپلماسی استانی را شروع کردیم که در آخر این هفته دومین نشست دیپلمانی استان را در خراسان رضوی خواهیم داشت.

بهرامی صدور خدمات فنی و مهندسی را از ظرفیت‌های خوب کشور برای همکاری با کشور افغانستان دانست و گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی به نظر می‌آید برتری و مزیت‌هایی را نسبت به کشور افغانستان داریم که باید به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه تراز تجاری بین ایران و افغانستان توازن ندارد افزود: سال گذشته از ایران حدود دو و نیم میلیارد دلار صادرات داشتیم و کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار واردات که باید به برقراری تراز کمک شود.

مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه آماده نبودن زیرساخت و مشکل تامین انرژی در افغانستان را از موانع تعاملات دانست و گفت: این دو کمبود قاعدتا قابل تغییر نیست، اما حوزه معدن در افغانستان شاید بتوان با کار مشترک ایران و افغانستان بخشی از عدم تراز را حل کرد.

بهرامی افزود: حل این موضوع بستگی به مقامات افغانستان دارد که بتوانند سیاست‌ها و قوانین خود را در زمینه بهره‌برداری از معدن به گونه‌ای تنظیم کنند که امکان کار مشترک و تولید ثروت برای دو کشور وجود داشته باشد و هم به دانش فنی افغانستان افزوده شود.

وی افزود:یکی از اصولی که می‌تواند ما را به پایداری مناسبات رهنمون کند استمرار در مناسبات خارجی به ویژه با همسایگان است.

مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجهگفت:از سوی دیگر هم تکمیلی اقتصادی با کشور‌های همسایه به ویژه در ارتباط با مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید می‌تواند خودش را نشان دهد.

مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران و افغانستان ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک با سابقه تمدنی و فرهنگی مشترک دارند گفت: این موصوع باعث اثرپذیری از یکدیگر می‌شود که باید به سمت موضوعات اقتصادی هدایت شود.

بهرامی با اشاره به اینکه نسبت به مسئله تنش اخیر افغانستان و پاکستان نگرانی خود را ابراز می‌کنیم افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران ثبات و دعوت به خویشتن داری و پرهیز از هرگونه راه‌های غیر صلح‌آمیز در حل مشکلات به همه همسایگان است و هم در سطح ملی وزیر امور خارجه گفت‌و‌گو‌هایی داشتند.

وی با اشاره به اینکه تنش در منطقه نه به نفع ایران و نه افغانستان و پاکستان است گفت:همه باید به سمت به حداقل رساندن تنش‌ها حرکت کنیم.

مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با اشاره به تعاملات بین استانی خراسان جنوبی و فراه و با قدردانی از تلاش در راه تکمیل جاده فرار به افغانستان گفت: سهم خراسان جنوبی از تجارت و ترانزیت به افغانستان حدود ۴۰ درصد و قابل توجه است که امیدواریم با تکمیل این جاده این سهم افزایش یابد.

بهرامی با بیان اینکه باید به سمت افزایش ظرفیت‌هایمان متناسب با شرایط فعلی برویم گفت:در حوزه تعامل اقتصادی با افغانستان اولین تقاضای من از هر دو کشور پرهیز از نگاه تاکتیکی است به ویژه از بخش خصوصی ایران دروخاست دارم پیشنهاد‌های خود را به بخش‌های مختلف دولتی ارائه کند؛ پیشنهاد‌هایی که عملی باشد و در سیاست‌های امور خارجه بتوانیم در راستای توسعه مسیری که آغاز شده استفاده کنیم.

مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه از چابهار به عنوان نماد همگرایی منطقه‌ای نام برد و افزود:نسبت به تحریم چابهار نباید نگران باشیم چرا که تحریم چابهار آن را مانند بندرعباس می‌کند و فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد.

بهرامی با اشاره به اینکه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان قرار است در آبان ماه برگزار شود گفت: در یک ماه گذشته دو کشور تعاملات اقتصادی خوبی داشته‌اند.

وی گفت:پیشنهاد می‌کنیم همونطور که در خراسان رضوی و هرات کمیسیون مشترک استان داریم و موفقیت‌هایی خوبی در این کمیسیون رخ داده، در خراسان جنوبی و فراه هم چنین کمیسیونی سامان داده شود تا به توسعه تعاملات اقتصادی دو طرف کمک کند.