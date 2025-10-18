رئیس جمعیت هلال احمر خبر داد؛
ارسال ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر در غزه، لبنان و ایران به سازمان ملل و صلیب سرخ
رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در جمعیت هلال احمر هم برای غزه و لبنان و هم کشورمان ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر را احصا و به کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دبیرخانه شورای حقوق بشر و سازمان ملل ارسال کردیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، پیرحسین کولیوند در نشست «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه؛ از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» که از سوی موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: در جمعیت هلال احمر، پاسداری از حیات و سلامت و کرامت انسانی در زمان درگیری یکی از وظایف ماست و نباید در مقابل نقض حقوق بشر دوستانه سکوت کرد بلکه باید وظیفه اصلی را انجام دهیم.
وی افزود: در تجاوز اخیر به صورت مفصل نقض حقوق بشر دوستانه را دیدیم و صدایمان بلند شد و پاسخی نداشتند، اما نباید کوتاه بیاییم.
کولیوند ادامه داد: از اعزام تیمهای امدادی تاکمک به مردم تا دادخواهی و ... مواردی بود که به صورت ملی بروی آن کار کردیم. به خانمی که تا گردن زیر آوار بود یا آقایی که آوار روی سرش بود و غیر نظامی هم بودند کمک رساندیم. خانههای مسکونی زیادی مورد هدف قرار گرفت و نمونه آن شهید شدن جراح زنان داوطلب و بچه دو ماههاش بود. همچنین پنج نفر از امدادگران در حین کمک رسانی مورد هدف قرار گرفتند و شهید شدند. آمبولانس جمعیت هلال احمر و بالگرد جمعیت مورد هدف قرار گرفت. همه مواردی از نقص حقوق بشردوستانه بود که رخ داد. ما آنها را مستند کردیم و فرستادیم.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود: اسم خوبی برای جلسه انتخاب شده است از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی؛ دو مسیری است که باید جامعه جهانی به آن اهمیت دهد.
وی ادامه داد: ما در جمعیت هلال احمر هم برای غزه و لبنان و هم کشورمان ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر دوستانه را احصا کردیم و به کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دبیرخانه شورای حقوق بشر و سازمان ملل ارسال کردیم، اما آیا واقعا جنایتکاران مجازات میشوند؟ میتوان جنایات آنان را فریاد زد و رسوا کرد؛ چرا که این جنایات را کسی نمیپذیرد. نمونه بارزش افراد در کشورهای مختلف در خیابان میآیند و خواستار عدالت هستند.
کولیوند گفت: در عدالت ترمیمی سعی کردیم کرامت انسانی را برگردانیم و رنجها را التیام بخشیم و در این قسمت هلال احمر وظایفی دارد و سعی کردیم آن را انجام دهیم. در ایام جنگ، شبکههای خادم ایجاد کردیم و افرادی که معتمد محله بودند به ما کمک میکردند. در هشت محور در محله فعالیت کردیم و در استانهای همدان و کردستان نیز آن را تقویت میکنیم تا با استفاده از معتمدین محلی، بتوانیم در عدالت ترمیمی نقشآفرینی کنیم.
وی افزود: برای این جنایت نمیتوانیم مستقیم شکایت کنیم و تلاش میکنیم برای پنج شهید خودمان وکیل خصوصی و شکایت خصوصی از شخص کنیم و کمیته صلیب سرخ این وعده را داده که پیگیری میکند.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود: هیچ جنایتی بالاتر از این نیست که جوان عزیزی بدون یک ریال حقوق، جان خود را در طبق اخلاص میگذارد و هدف قرار میگیرد یا آمبولانسی که وسیله امدادی است و مستقیم مورد هدف قرار گرفته میشود یا حادثه پیجرها در لبنان را دیدید که یک وسیله رفاهی و اداری که در مراکز درمانی استفاده میشود یک دفعه تبدیل به یک وسیله تروریستی شد و ۳۰۰۰ مصدوم چشمی را داشت.
وی افزود: به بیمارستانهای ما مستقیما شلیک شد و باید اینها را فریاد بزنیم. اینجا نمیتوانیم بگوییم بیطرفیم و معنای بیطرفی بیغیرتی است و ما باید از هموطنانمان دفاع کنیم و محکم دفاع خواهیم کرد.
کولیوند ادامه داد: علی رغم اینکه کنوانسیون ژنو این حق را به ما میدهد و نقض بشر دوستانه را که علیه کشورمان رخ داد، تأیید میکند، اما اقدامی توسط نظامهای بینالمللی صورت نگرفته است.
رئیس جمعیت هلال احمر گفت: از جمعیتهای ملی صلیب سرخ دعوت کردیم که داخل کشور بیایند. الان در درگیریها و جنگها از سلاحهای غیر متعارف و هوش مصنوعی استفاده میکنند؛ لذا باید الحاقیهای به کنوانسیونهای ژنو اضافه شود و ما در جمعیت هلال احمر از شما اساتید میخواهیم به ما در این زمینه کمک کنید.
وی در پایان گفت: اگر بخواهیم نمایشگاهی از جنایتهای جنگی تشکیل دهیم، زحمتی لازم نیست به خودمان بدهیم بلکه کافی است رفتارهای رژیم صهیونی را لیست کنیم و نمایشگاهی از انواع نقض حقوق بشر دوستانه کامل میشود.