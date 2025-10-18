سینما کمپ اراک ؛ با برخی بی ملاحظگی ها در حال پیمودن مسیر انحرافی بوده و با وجود تذکر مسئولین، فعالیت این نوع سینما در قالب تور گردشگری همچنان ادامه داشته و خبرگزاری صداوسیما پیگیر مطالبه به حق مردم در این خصوص است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیگیری مطالبات مردمی در حوزه سینما کمپ این روزها شاهد تبلیغات کسب و کارهایی در فضای مجازی هستیم که از ارزشهای جامعه انحراف پیدا کردهاند.
کسب و کارهایی همچون سینما کمپها، آتلیههای عکاسی، آرایشگاهها، فروش البسه و ...
آغاز فعالیت سینما کمپها در شهر اراک بدون حواشی نبوده است.
این نوع فعالیت فرهنگی جدای از اینکه بدون مجوز از دستگاه متولی اقدام به پخش فیلم کرده و درصدد است تا ضدارزشها از جمله میهمانیهای مختلط شبانه، نمایش فیلمهای خاص، سرو غذاها و نوشیدنیهای خاص را در میان خانوادهها و جوانان شهر ترویج کند.
اقدامی که باعث شده تا هم مردم و هم فعالین فرهنگی در فضای مجازی از مسئولین در این خصوص مطالبهگری کنند تا برخورد جدی براساس قوانین با این نوع کسب و کارها داشته باشند>
فعالین با اذعان به اینکه مخالف فعالیتهای فرهنگی نیستند، نسبت به سکوت مسئولین در مقابل عادیسازی این انحرافات معترض شدهاند
پس از تذکر مسئولین، اما فعالیت سینما کمپ اراک در قالب تور گردشگری همچنان ادامه داشته و خبرگزاری صداوسیما پیگیر مطالبه به حق مردم در این خصوص است.