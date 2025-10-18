پخش زنده
امروز: -
در مراسمی آغاز هفته تربیت بدنی در سنندج گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم که در گذر ورزشی پارک پیشکسوت سنندج برگزار شد خاکی سرپرست ورزش و جوانان استان کردستان هفته تربیت بدنی را تبریک گفت.
صبحگاهیبرای ترویج سبک زندگی سالم، ۲۵ سایت ورزش صبحگاهی در نقاط مختلف شهرسنندج راه اندازی شده و فضای شهری را شاداب و پرنشاط کرده است.
ساسان اسعدی رئیس هیات ورزشهای همگانی استان کردستان گفت: راه اندازی این سایتها با استقبال گسترده شهروندان روبهرو شده و صبحهای سنندج را با تحرک و انرژی مثبت همراه ساخته است.
وی هدف اصلی این اقدام را ترویج ورزش همگانی و ارتقای سلامت عمومی عنوان کرد و گفت: با تجهیز فضاهای مناسب در نقاط مختلف شهر، ورزش از سالنها به دل طبیعت منتقل شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
اسعدی همچنین گفت: در سطح پارکهای استان کردستان ۳۵ گذر ورزشی احداث شده و شهروندان از آن استفاده می کنند.