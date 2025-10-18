به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم که در گذر ورزشی پارک پیشکسوت سنندج برگزار شد خاکی سرپرست ورزش و جوانان استان کردستان هفته تربیت بدنی را تبریک گفت.

صبحگاهیبرای ترویج سبک زندگی سالم، ۲۵ سایت ورزش صبحگاهی در نقاط مختلف شهرسنندج راه اندازی شده و فضای شهری را شاداب و پرنشاط کرده است.

ساسان اسعدی رئیس هیات ورزش‌های همگانی استان کردستان گفت: راه اندازی این سایت‌ها با استقبال گسترده شهروندان رو‌به‌رو شده و صبح‌های سنندج را با تحرک و انرژی مثبت همراه ساخته است.

وی هدف اصلی این اقدام را ترویج ورزش همگانی و ارتقای سلامت عمومی عنوان کرد و گفت: با تجهیز فضا‌های مناسب در نقاط مختلف شهر، ورزش از سالن‌ها به دل طبیعت منتقل شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

اسعدی همچنین گفت: در سطح پارک‌های استان کردستان ۳۵ گذر ورزشی احداث شده و شهروندان از آن استفاده می کنند.