اسامی داوران هفته نهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته یک در فصل جاری مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازیهای هفته نهم لیگ دسته یک در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴۵ مشخص شد که به شرح زیر است:
* مس سونگون - نفت آبادان
داوران: حسین اسماعیلی، مصطفی بابایی، محمد حمزئی، امیر معصومی فر ناظر: ایرج ساعدی
*مس شهر بابک - سایپا تهران
داوران: حامد سیری، حامد صفایی، سجاد باباخانی و امیرحمزه موسوی ناظر: ایرج احمدی
* آریو اسلامشهر - نود ارومیه
داوران: میثم عباسپور، مجتبی قاسمی، رضا بیژنی نیا و محمدحسین یحیی زاده ناظر: مسعود فرح نیا
* فرد البرز - نفت بندرعباس
داوران: سیدرضا مهدوی، حمید صحرایی، محمود ذوالفقاری و محمدرضا دلاوری ناظر: محمدحسین اسدی
* هوادار تهران - نیروی زمینی تهران
داوران: مرتضی منصوریان، امین زاهدی، امیر امیری پوریا افشاریان ناظر: جمشید دانش مهر
* نساجی مازندران - مس کرمان
داوران: علی بای، سجاد ایرانپور، احد طوسی و بهمن ممشلی ناظر: حسن ظهیری
* نفت و گاز گچساران - داماشیان گیلان
داوران: مهدی انصارنژاد، حمیدرضا سرتاج، اکبر عمرانی و امیرسجاد فتوحی ناظر: عباس مهدی زاده
* شناورسازی قشم - بعثت کرمانشاه
داوران: محمد میرزایی، غلامرضا محمدی، امیرحسین بهادری و وحید بایش ناظر: حسن یوسفی
* پارس جنوبی جم - شهرداری نوشهر
داوران: بهزاد بارانی، هارون چوپانزاده، محمد سعید ساعدی و امیرحسین یزدانی ناظر: رامین عرفانیان