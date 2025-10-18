به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری امروز در نشست با مدیران حوزه میراث‌فرهنگی ، با تاکید بر اینکه «میراث‌فرهنگی باید بستر توسعه ملی تلقی شود، نه مانع آن»، گفت: حفاظت از آثار تاریخی و پاسداشت هویت فرهنگی ایران، زمانی به نتیجه می‌رسد که تعامل، همگرایی و اجماع ملی میان نهاد‌ها و جامعه شکل گیرد.

وی با بیان اینکه میراث‌فرهنگی بخشی از هویت ملی و پشتوانه تمدنی ایران است، افزود : میراث‌فرهنگی نه‌تنها مانع توسعه نیست، بلکه زمینه‌ساز رشد فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور است. اگر به‌درستی از این سرمایه ملی بهره‌گیری کنیم، می‌تواند به موتور محرک توسعه پایدار تبدیل شود.

صالحی‌امیری با تاکید بر لزوم حفاظت هوشمندانه از آثار تاریخی کشور گفت : حفاظت از میراث‌فرهنگی، حفاظت از حافظه تاریخی و هویت ملی ایران است. این مسئولیت خطیر با همکاری مردم، نهاد‌ها و بخش خصوصی به‌صورت مؤثرتر قابل تحقق است. تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها شرط موفقیت در صیانت از هویت تاریخی کشور است.

وی افزود : در بسیاری از نقاط کشور ، آثار و بنا‌های تاریخی می‌توانند به فرصت‌های بزرگ فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند و سهم مهمی در توسعه مناطق مختلف ایفا کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش موزه‌ها در ارتقای فرهنگ عمومی گفت : موزه‌ها ویترین تمدن ایران هستند و می‌توانند با رویکردی نوین به مراکزی پویا برای گفت‌وگوی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند. باید از ظرفیت بنا‌های تاریخی موجود برای گسترش موزه‌های شهری بهره گرفت تا این فضا‌ها به پایگاه‌های فرهنگی و آموزشی زنده در دل شهر‌ها بدل شوند.

صالحی‌امیری به نقش میراث‌فرهنگی در ارتقای نشاط اجتماعی اشاره کرد و افزود : برنامه‌های فرهنگی در ایام نوروز و مناسبت‌های ملی، فرصتی است تا مردم بیش از گذشته با آثار تاریخی و فرهنگی کشور آشنا شوند و احساس تعلق به میراث مشترک ایران‌زمین در میان نسل‌های مختلف تقویت شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حقوق شهروندان و الزامات حاکمیتی افزود: صیانت از میراث‌فرهنگی نیازمند نگاه عادلانه و متوازن است. باید هم حقوق مردم در بهره‌مندی از زندگی شهری رعایت شود و هم اصول حفاظت از آثار تاریخی پاس داشته شود. این تعادل تنها از مسیر گفت‌و‌گو، تعامل و اجماع ملی به دست می‌آید.