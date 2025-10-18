پخش زنده
امروز: -
مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر یک و نیم متر برای صید نامناسب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: دریای خزر امروز با ارتفاع موج حداکثر یک و نیم متر برای فعالیتهای دریانوردی و صید نامناسب و ۲ روز آینده با احتیاط مناسب است.
وی با اشاره به اینکه دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوا ۹۴ درصد است گفت: سردترین منطقه استان در شبانه روز گذشته جیرنده با ۹ درجه دما و گرمترین منطقه لاهیجان با ۲۷ درجه دما گزارش شد.
مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: این سامانه سرد و بارشی اواخر وقت امروز از استان خارج میشود و در ۲ روز آینده دمای هوا ۲ تا ۵ درجه افزایش خواهد یافت.