به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: دریای خزر امروز با ارتفاع موج حداکثر یک و نیم متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب و ۲ روز آینده با احتیاط مناسب است.

وی با اشاره به اینکه دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوا ۹۴ درصد است گفت: سردترین منطقه استان در شبانه روز گذشته جیرنده با ۹ درجه دما و گرم‌ترین منطقه لاهیجان با ۲۷ درجه دما گزارش شد.

مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: این سامانه سرد و بارشی اواخر وقت امروز از استان خارج می‌شود و در ۲ روز آینده دمای هوا ۲ تا ۵ درجه افزایش خواهد یافت.