مسئول تیپ جهادی مستضعفین خوزستان گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ خدمت دندانپزشکی، زنان و زایمان، اطفال، بیناییسنجی، چشمپزشکی و داخلی در شهرستان ایذه ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی خنافره ضمن اشاره به اهمیت این اردوی جهادی اظهار کرد: با تلاش تیمهای پزشکی و داوطلبان جهادی، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ خدمت درمانی و دندانپزشکی به مردم محروم روستاهای شهرستان ایذه ارائه شد که شامل حوزههای مختلف پزشکی از جمله دندانپزشکی، زنان و زایمان، اطفال، بیناییسنجی، چشمپزشکی و داخلی بود.
وی افزود: همچنین در کنار خدمات پزشکی، داروهای مورد نیاز به صورت رایگان توزیع شو، و نیز آزمایش پاپاسمیر به منظور تشخیص زودهنگام بیماریهای مرتبط با زنان به صورت رایگان انجام شد تا سلامت جامعه هدف تضمین شود.
خنافره ادامه داد: حمایتهای محمد امیر و فرشاد ابراهیمپور نمایندگان مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و ایذه، باغملک، صیدون و دهدز در مجلس شورای اسلامی، از عوامل مهم تسهیل برگزاری این اردوی جهادی بوده است که زمینه حضور تیمهای پزشکی متخصص و تجهیزات لازم را فراهم آورد.
مسئول تیپ جهادی مستضعفین استان خوزستان بیان داشت: این اردوی جهادی در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت به محرومان و تحقق عدالت در سلامت برگزار شده و موجب امیدبخشی و رضایتمندی گسترده مردم منطقه شد.
وی میگوید: فرمانداری شهرستان ایذه نیز از همکاری و همراهی مردم قدردانی و بر تداوم چنین برنامههایی تاکید کرد.
خنافره ضمن اعلام آمادگی برای اجرای برنامههای مشابه در نقاط محروم دیگر از همه دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی خواست تا در مسیر خدمترسانی به مردم آسیبپذیر، همکاری خود را گسترش دهند.
دوازدهمین اردوی پزشکی و دندان پزشکی تیپ جهادی مستضعفین خوزستان در ایذه در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه با همکاری و همیاری مجموعهای از نهادها و سازمانها همچون دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، کمیته امداد امام خمینی استان ، فرمانداری شهرستان ایذه، سازمان آب و برق استان خوزستان و حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.