اجرای ۷۱ طرح ابنیه فنی و پل در محور‌های مواصلاتی بوشهر

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از اجرای ۷۱ طرح ابنیه فنی و پل در سطح محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: توسعه و نگهداری ابنیه فنی راه‌های استان در آستانه فصل بارندگی اجرایی شده است.