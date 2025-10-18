اجرای ۷۱ طرح ابنیه فنی و پل در محورهای مواصلاتی بوشهر
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از اجرای ۷۱ طرح ابنیه فنی و پل در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: توسعه و نگهداری ابنیه فنی راههای استان در آستانه فصل بارندگی اجرایی شده است.
، حمیدرضا حیدری با اشاره به اقدامات زیرساختی اداره کل راهداری و حمل، از توسعه و تعمیر پلها و ابنیه فنی محورهای مواصلاتی استان در آستانه فصل بارندگی خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی عبور و مرور و کاهش خطرات ناشی از سیلابها و بارشهای فصلی صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: در همین راستا از ابتدای امسال تا کنون ۷۱ طرح ابنیه فنی و پل در سطح راههای استان اجرا و یا در دست اجرا قرار گرفته است. این طرحها شامل تعمیرات ۵۲ دستگاه پل بزرگ و کوچک، تعریض ۱۷ پل، و تبدیل ۲ آبنما به پل است که نقش موثر در بهبود زیرساختهای جادهای استان ایفا کرده.
معاون اهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر در ادامه به طرحهای مهم در حال اجرا اشاره کرد و افزود: ساخت پل بزرگ دشتستان و پل روستای درودگاه دشتستان با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد، از اولویتهای راهداری استان است که تلاش برای تکمیل هرچه سریعتر این طرحها ادامه دارد.
وی با تأکید بر آمادگی استان برای فصل بارندگی، اظهار کرد: در ماههای اخیر برای تمیز کردن و باز کردن و برداشتن گل و لای از ۵۰۰ پل موجود در محورهای مواصلاتی اقدامات لازم انجام و پاکسازی شده است و این روند برای مقابله با سیلابهای احتمالی به صورت مستمر ادامه دارد.
حیدری همچنین به بازرسیهای فنی دورهای و مستمر از وضعیت پلها و ابنیه فنی واقع در جادههای اصلی و فرعی استان اشاره کرد و افزود: هدف این اقدامات، حصول اطمینان از ایمنی سازهای، ظرفیت عبور سیلاب و پیشگیری از بحرانهای احتمالی در فصل بارش است.