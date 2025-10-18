معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان انرژی اتمی کشور گفت: فناوری هسته‌ای باید بطور ملموس وارد زندگی شده و مردم از برکات آن بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، مهندس اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در مراسم افتتاح نخستین مرکز پرتو فرآیند شمال غرب کشور در اردبیل با اشاره به ثمرات فناوری هسته در زندگی مردم افزود: پرتو دهی محصولات کشاورزی یکی از نتایج دستیابی به فناوری هسته است که برای ۱۲ قطب کشاورزی کشور در نظر داریم راه اندازی کنیم که امروز در اردبیل راه اندازی شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور اظهار داشت: جریان فعال دانش بنیانی در سازمان توانست کل سامانه‌های مولد پرتو را طراحی و تولید نماید.

اسلامی گفت: سالیانه ۱۳۲ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید میشود که متاسفانه ۳۰ درصد آن به ضایعات تبدیل می‌شود.

وی افزود: با گسترش مراکز پرتو دهی محصولات کشاورزی علاوه بر تقلیل ضایعات کشاورزی این محصولات به طور کامل میکروب زدایی شده و سالم به دست مصرف کننده می‌رسد.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور با اشاره به ثمرات پرتو دهی محصولات کشاورزی، ادامه داد: ارقام برنجی که با پرتو دهی تولید شده افزایش سه برابر تولید محصول را داشته است.