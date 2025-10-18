به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نایب رئیس هیئت ووشوی استان قم با اشاره به اینکه چهارم مهرماه سال جاری انتخابی مسابقات رده سنی نوجوانان برای المپیاد استعداد‌های برتر کشور برگزار شد، گفت: نخبگان ووشوی قم در دو بخش تالو و ساندا به مسابقات اعزام می‌شوند.

خانم بتول رفیعی پور گفت: این مسابقات کشوری بیست و هفتم و بیست و هشتم مهر ماه در استان سمنان شهرستان شاهرود برگزار می‌شود.

در حال حاضر ۲۰۰۰ نفر بیمه شده ورزشکار در رشته ووشو در استان قم فعال هستند.