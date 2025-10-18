پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: نیمه نخست امسال ۴۵۴ هزار تُن کالا به ارزش ۹۹ میلیون دلار از طریق گمرک استان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی کرامتی افزود: نیمه نخست امسال ۴۵۴ هزار تُن کالا به ارزش ۹۹ میلیون دلار از طریق گمرک استان صادر شد که نشاندهنده حضور فعال تولیدکنندگان استان در عرصه تجارت جهانی است.
وی گفت: ۵۶ درصد از ارزش کل صادرات استان را محصولات پتروشیمی تشکیل میدهد و در کنار اوره، آمونیاک و ملامین، محصولات فولادی، سیمان، فوم طرحدار پلیاستایرن، رب گوجهفرنگی، آلفا آلومینا، الکترود جوشکاری، بلوک و آجر سبک، و گرافیت مصنوعی، از دیگر محصولات صادراتی استان است.
۲۵ کشور از جمله هند، امارات، افغانستان، عمان، سریلانکا، روسیه، عراق، ترکیه و ترکمنستان از کشورهای هدف صادراتی استان است.