وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده از دانش هستهای در بخش کشاورزی از مصادیق بارز توسعه این دانش برای رسیدن به امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل غلامرضا نوری قزلجه در مراسم افتتاح مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی شمالغرب کشور در اردبیل با اشاره به اینکه دولت مصمم به تامین امنیت غذایی کشور با اولویت حمایت از تولید و تولید کنندگان است خاطرنشان کرد استفاده از دانش هستهای باعث سرعت رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی خواهد بود.
وی با اشاره به تولید بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور افزود استان اردبیل با تولید ۷۰۰ هزار تن معادل ۱۴ درصد سیب زمینی تولیدی در کل کشور از مبادی مهم صادرات این محصول به حساب میآید و اکنون با اقدام سازمان انرژی اتمی در پرتودهی سیب زمینی گامی مهم برای فزایش تولید و صادراتترین محصول برداشته است.