به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یعقوب کشاورز رئیس هیات موتورسواری واتومبیلرانی استان گفت:این نمایشگاه بااستقبال پرشور علاقه‌مندان درشهرستان نمین روبه روشد که تلاش وهمت دستگاه‌های متولی در برگزازی این نمایشگاه قابل قدردانی است.

وی گفت:این نمایشگاه باهدف ایجاد شورونشاط َدربین جوانان ونوجوان واقشارمختلف مردم برگزارشد که همراه با هیجا ولذت برای شرکت کنندگان وبازدید کنندگان بود.

کشاورز اهداف دیگر این نمایشگاه ایجاد فضای مناسب برای هیجان خودروسواران ودور کردن از مزاحمت‌های صوتی در شهر‌ها عنوان کرد وگفت:نیاز است همگان در ترویج فرهنگ دوری کردن ار مزاحمت‌های صوتی در شهر‌ها پیشگام باشیم.

وی تصریح کرد:درصدد هستیم باهمکاری دستگاه‌های متولی این نمایشگاه را درتمام شهرستان‌ها برگزار کنیم.

کشاورزگفت: هفته آینده مسابقات رالی خانواده به میزبانی شهرستان پارس اباد برگزار می‌شود ویکی از رویکرد‌های هیات اتومبیلرانی جذب ومشارکت خانواده‌ها دراین مسابقات است