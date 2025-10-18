به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواخر هفته جوی به‌نسبت پایدار در بیشتر مناطق استان حاکم است و پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهر‌های پرجمعیت استان خواهد بود.

وی افزود: طی امروز و فردا (به‌ویژه بعد از ظهر امروز)، سرعت وزش باد در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوب‌غربی و تا حدودی مرکزی استان به صورت متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود، بنابراین احتمال خیزش گردوغبار‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه شمال خلیج‌فارس تا روز دوشنبه مواج است، تصریح کرد: تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت و از روز سه‌شنبه روند کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۴۰.۹ و ایذه با دمای ۱۱.۵ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند، همچنین در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۹ و کمینه دمای ۱۷.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است.