پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت گفت: کارت رفاهی متصل به «اوراق گام» در دستور کار قرار گرفت؛ این کارتها از قبل وجود داشت، اما رقم آن از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ طبق روال هر هفته در گزارش تلویزیونی هفتگی به مردم، گفت: مهمترین دغدغه دولت، حفظ و ایجاد اشتغال در سطح بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است، زیرا که اگر نتوانیم در جهت حفظ و ایجاد اشتغال گام برداریم، هر چقدر هم که کمک معیشتی صورت گیرد، کافی نخواهد بود و کارآیی لازم را ندارد.
وی افزود: رئیسجمهور جلسات ویژه و منظمی با اساتید برجسته اقتصادی، کارآفرینان و بازرگانان برگزار میکنند؛ جلسه با اساتید اقتصادی در ۲ نوبت انجام و نکات مورد توجه این اساتید به صورت دقیق توسط تیم اقتصادی دولت (وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) شنیده شد. همچنین جلسه با فعالان اقتصادی، روسای اتاق استانها و اعضای هیأت مدیره اتاق بازرگانی و کارآفرینان برگزار شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در این راستا چهار کارگروه تشکیل شد. کارگروه انرژی به ریاست وزیر نیرو با هدف کمک به حل مشکل کمبود انرژی صنایع ایجاد شد چرا که به جهت ناترازی انرژی به صورت با صدا و بیصدا برق و گاز صنایع قطع شده است و از پاییز سال گذشته تصمیم گرفتیم که تا حد امکان از قطع گاز صنایع خودداری کنیم، در این زمینه استفاده از صفحات خورشیدی در دستور کار قرار گرفت، ارز مربوط تأمین و ۲۵۰۰ مگاوات برق حاصل از انرژی خورشیدی به شبکه برق کشور افزوده شده است، اما همچنان با توجه به اهمیت موضوع، این کارگروه تشکیل تا به کمک صنعتگران و فعالان اقتصادی مشکلات حل شود.
مهاجرانی، کارگروه مالیاتی را دیگر کارگروه تشکیل شده در این خصوص دانست و گفت: دولت باید به گونهای رفتار کند که نه به تولید کنندگان فشار وارد شود و نه مردم. بعد از جنگ تحمیلی در بسیاری از بازارها دچار رکود بودیم و لذا بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان امکان پرداخت مالیات را نداشتند و به همین جهت این کارگروه به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد.
وی، هدف از تشکیل کارگروه سوم با عنوان «کارگروه پولی و بانکی» را تأمین نقدینگی بنگاههای اقتصادی اعلام و تاکید کرد: کارگروه ارزی هم چهارمین کارگروه است. پس از جلسه فعالان اتاق بازرگانی با رئیسجمهور، جلسهای در بانک مرکزی با هدف تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان برگزار شد. همچنین کارگروه در وزارت صمت با عنوان «حمایت از تولید» در جهت رفع موانع تولید تلاش میکند. برای تأمین ارز در بانک مرکزی نیز کارگروهی شکل گرفته است.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تاکید بر بخش خصوصی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور پزشکیان قرار دارد، اظهار کرد: گاهی به بخش خصوصی به اندازه کافی در تصمیمسازیها نقش داده نمیشوند و لذا وقتی که نوبت به اجرای تصمیمات میرسد، با مشکلات زیادی مواجه میشویم. به همین دلیل قرار شد کارگروهها به صورت منظم با بخش خصوصی جلساتی برگزار کنند و نتیجه را به دکتر پزشکیان ارائه کنند.
مهاجرانی تصریح کرد: کارت رفاهی متصل به «اوراق گام» در دستور کار قرار گرفت؛ این کارتها از قبل وجود داشت، اما رقم آن از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و به جای بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۲۴ ماه مهلت بازپرداخت دارند. همچنین پیش از این، این کارتها فقط توسط بانک رفاه ارائه میشد، اما اکنون مردم عزیز میتوانند با مراجعه به بانکهای ملت، ملی و تجارت این کارتها را دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این کارتها به فروشگاههای بزرگ متصل هستند، گفت: در راستای افزایش تحریک تقاضا و افزایش تولید، این کارتها ارائه خواهد شد. منبع تأمین این کارتها نیز اوراق گام است و در راستای رفع نیازهای مردم طراحی شده است؛ امیدواریم که مردم عزیز ایران برای تهیه کالاهای ماندگار و خرید لوازم خانگی و بهبود کیفیت زندگی خود از این کارتها بهره گیرند.
سخنگوی دولت افزود: انتظار میرود که با این اقدامات، شاهد رونق کسب و کارهای بخش خصوصی باشیم که ۷۰ درصد از اشتغال کارگران و کارکنان کشور در بخش مشاغل خرد، کوچک و متوسط است.
مهاجرانی با بیان اینکه دولت همچنین سقف تسهیلات قرض الحسنه فردی را به ۲۰۰ میلیون تومان و مهلت بازپرداخت آنرا به ۶۰ ماه افزایش داد، اظهار کرد: سقف تسهیلات فردی برای رستههای شغلی که کمیسیون عملیات پولی و مالی تعیین میکند، نیز تا ۳۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۶۰ ماهه افزایش یافت. سقف تسهیلات کارفرمایان نیز به پنج میلیارد تومان در ازای بکارگیری هر نفر نیروی شاغل افزایش یافت؛ این رقم برای شرکت های دانشبنیان، فنآور و خلاق نیز ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
مهاجرانی یادآور شد: سال گذشته ۳۹۵ میلیون دلار تخصیص ارز برای صنایع صورت گرفت، به ویژه صنایعی که در تأمین انرژی اثرگذار هستند.