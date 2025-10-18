پخش زنده
مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران توسعه همکاری علمی پژوهشی با دانشگاهها را راهگشای چالشهای صنعت عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدعلی بیگزاده در نشست مشترک معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد اهواز و مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران این شرکت با اشاره به ظرفیتهای همکاری میان دو طرف، بر آمادگی برای استفاده از توانمندیهای اعضای هیئت علمی دانشگاه در جهت نیازهای علمی و پژوهشی شرکت تاکید کرد.
وی ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از توانمندیهای مجموعههای علمی و فناوری کشور به خصوص در شرایط حساس کنونی و تشریح ۱۰ روش تعریف شده همکاری شرکت با دانشگاهها از جمله طرحهای پژوهشی، فرصت مطالعاتی، پژوهانه، پسا دکترا، نخبه وظیفه، همایشهای علمی پژوهشی، افزود: بازدیدهای علمی صنعتی، کارآموزی و پایان نامههای تحصیلات تکمیلی، به فعالیتهای مشترک صورت گرفته با دانشگاه آزاد اسلامی از جمله ۵ طرحهای پژوهشی پایان یافته و در حال اجرا، دو فرصت مطالعاتی اساتید و ۱۴۷ پایان نامه تحصیلات تکمیلی حمایت شده از این دانشگاه از جمله اقدامات به شمار میآید.
در این نشست که به منظور اجرایی کردن مفاد تفاهمنامه همکاریهای علمی، پژوهشی و فناوری میان دو مجموعه برگزار شد و جمعی از همکاران و مسئولین واحدهای مختلف پژوهش و فناوری از سوی شرکت ملی حفاری و دکتر پژمان تقیپور بیرگانی معاون پژوهش و فناوری جمعی از اعضای هیئت علمی و رؤسای مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها، مدیران شرکتهای دانش بنیان مرکز رشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز حضور داشتند در خصوص زمینههای همکاریها و توانمندیهای طرفین بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
از جمله موضوعات مطرح شده از سوی اعضای هیئت علمی در این نشست، استفاده از ظرفیتهای دانشگاه در زمینه ساخت و پوشش دهی قطعات از قبیل تجهیزات، مجتمع کارگاهی و مرکز تحقیقاتی مهندسی سطح و نانو مواد، استفاده از توانمندیهای گروه HSE دانشگاه، دانشکده علوم انسانی و دغدغههای سازمانها و نیز مدیریت انرژی و به ویژه انرژیهای تجدیدپذیر بود که مقرر گردید پیگیریهای لازم در نشستهای تخصصی صورت پذیرد.