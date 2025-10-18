پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران از برگزاری ۵۰ دوره آموزشی با حضور بیش از ۲۵۰۰ شهروند در هفته "کاهش خطر بلایای طبیعی" خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران از برگزاری ۵۰ دوره آموزشی در هفته کاهش خطر بلایای طبیعی با حضور بیش از ۲۵۰۰ شهروند در سراسر استان خبر داد.
غلامعلی فخاری اشرفی افزود: این دورههای آموزشی از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ با شعار «سرمایهگذاری در تابآوری، نه بلایا» در سراسر استان برگزار شد.
وی با اشاره به اهداف این آموزشها گفت: مهمترین اهداف این دورهها، افزایش آگاهی عمومی درباره انواع بلایای طبیعی، آموزش مهارتهای عملی واکنش در شرایط بحرانی و ترویج فرهنگ پیشگیری و آمادگی در سطح خانواده و جامعه بوده است.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران افزود: در این هفته برنامههای متنوعی شامل اجرای تمرین عملی زلزله، کارگاههای آموزشی، مسابقات نقاشی و عکاسی، ایستگاههای آموزشی در پارکها، برگزاری کارگاه کمکهای اولیه و نمایشگاه عکس و تجهیزات در سراسر استان برگزار شد.
فخاری اشرفی با قدردانی از همه دستاندرکاران این برنامه ابراز امیدواری کرد که این گونه فعالیتها موجب افزایش آگاهی عمومی جامعه شود و در طول سال استمرار یابد.