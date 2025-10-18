مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: سامانه بارشی از امشب از استان خارج شده و هوای استان در ۲ روز آینده، پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: فعالیت سامانه سرد و بارشی که سبب بارش باران و وزش باد شده بود تا امشب در استان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین بارش باران در ۴۸ ساعت گذشته، از آستارا به میزان ۴۷ میلیمتر گزارش شد، افزود: با خروج این سامانه بارشی و جنوبی شدن جریانات، هوای گیلان یکشنبه و دوشنبه پایدار، همراه با افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما و وزش باد نسبتا گرم پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: سردترین منطقه استان در شبانه روز گذشته جیرنده با ۹ درجه دما و گرم‌ترین منطقه لاهیجان با ۲۷ درجه دما گزارش شد.

محمد دادرس با اشاره به اینکه دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوا ۹۴ درصد است افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر یک و نیم متر امروز برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب و ۲ روز آینده با احتیاط مناسب است.