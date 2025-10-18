رئیس سازمان فضایی ایران با تاکید بر لزوم توسعه همکاری‌ها با دانشگاه‌ها گفت: در مسیر توسعه فناوری فضایی، همواره با چالش‌های فناوری مواجه خواهیم بود که با توجه به ماهیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها، حل این چالش‌ها و گلوگاه‌های فناوری باید به دانشگاه‌ها واگذار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران با حضور در دانشگاه شریف و در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان این دانشگاه با تبیین راهبرد‌ها و برنامه‌های فضایی ایران گفت: دانشگاه محلی برای توسعه فناوری‌های جدید در صنعت فضایی است و ورود دانشگاه‌ها به این عرصه با هدف آموزش دانشجویان و تشکیل هسته‌های نخبگانی تسریع خواهد شد.

سالاریه با اشاره به تاریخچه شکل گیری صنعت فضایی در کشور تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص در دهه ۸۰ در دانشگاه‌ها با واگذاری ساخت ماهواره به دانشگاه‌ها انجام گرفت و این مسیر با توجه به شکل گیری یک زیست بوم در صنعت فضایی، باید به شکل بهینه‌تر و با اتصال به کسب و کار‌ها تداوم داشته باشد.

رئیس سازمان فضایی ایران توسعه بخش خصوصی را ضرورتی مهم دانست و افزود: برای بزرگ شدن زیست بوم فضایی و به بلوغ رسیدن این زیست بوم، باید زمینه‌سازی لازم برای توسعه بخش خصوصی و نقش‌آفرینی آن در تمام ارکان حوزه فضایی انجام شود و شرکت‌های دانش‌بنیان به محلی برای جذب نخبگان دانشگاهی تبدیل شوند.

سالاریه تسهیل گری و رفع موانع را از وظایف اصلی بخش دولتی برای تحقق این هدف دانست و گفت: بخش دولتی باید نقش حمایتی داشته باشد و در جایی که از نظر اقتصادی و چالش‌های فناوری، حضور بخش خصوصی میسر نباشد، سرمایه گذاری کند.

وی خاطر نشان کرد: بخش دولتی نباید تبدیل به رقیبی برای بخش خصوصی شود بلکه باید با شناسایی ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی، برنامه‌های توسعه این بخش را در دستور کار قرار دهد و هر کجا که این توانمندی در کشور وجود دارد حتما به آن اعتماد و از آن حمایت کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مدل همکاری با دانشگاه‌ها گفت: همکاری با دانشگاه‌ها باید به شکل جدید و در مسیر توسعه کسب و کار‌های فضا پایه انجام شود.

رئیس سازمان فضایی ایران ایجاد هسته‌های فناور با محوریت اساتید دانشگاه و تیم‌های دانشجویی برای ساخت محصولات جدید فضایی با پیچیدگی فناوری پایین‌تر و تبدیل آن به یک محصول اولیه و تضمین خرید محصول نهایی توسط سازمان فضایی ایران را از مهمترین اقدامات در این مسیر دانست که با جدیت دنبال می‌شود.