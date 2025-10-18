مدیر جهاد کشاورزی مراغه خبر داد: همزمان با برداشت سیب درختی، صادرات این محصول به بازار‌های جهانی و کشور‌های همسایه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۷۰ هزار تن محصول از باغ‌های سیب این شهرستان برداشت شود و همزمان بسته بندی و صادرات این محصول باکیفیت به کشور‌های هندوستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان و ازبکستان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: به علت شرایط خوب آب و هوایی و دانش بالای باغداران در کشت و کار سیب محصولی که در این شهرستان تولید می‌شود بیشتر ممتاز و درجه یک است و از کل تولید حدود ۸۰ درصد محصولِ درجه یک و ممتاز و ۲۰ درصد صنعتی و درجه ۲ روانه بازار‌های منطقه و صنایع تبدیلی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغ افزود: امسال برای بسته بندی سیب مراغه یک خط مجهز راه اندازی شده است.

خرسندی گفت: با وجود کاهش ۶۵ درصدی سیب مراغه در سال جاری، این شهرستان همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب کشور حفظ کرده است و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: شهرستان مراغه ۲۶ هزار هکتار باغ دارد که از این میزان ۱۸ هزار هکتار آن باغ‌های سیب است و باغداری و تولید سیب در مراغه، برای بیش از ۷۰ هزار نفر شغل مستقم ایجاد کرده است.