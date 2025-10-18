پخش زنده
شهرداری منطقه ۲ تهران در راستای حرکت در مسیر توسعه پایدار و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، اقدام به احداث و راهاندازی ۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت کلی ۵۱ کیلووات در ساختمانهای منطقه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار منطقه ۲ با بیان اینکه هدف اصلی این طرح فراتر از تولید برق بوده و بر اصول سهگانه پایداری (زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی) استوار است گفت: بهمنظور استفاده بهینه از انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین کاهش آلایندههای زیستمحیطی نصب نیروگاههای خورشیدی در ساختمانهای منطقه بهعنوان یکی از طرحهای زیستمحیطی پیشبینی و اجرا شد.
مهدی صالحی، افزود: انرژی خورشیدی یکی از منابع تأمین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیستمحیطی است و سبب کاهش و صرفهجویی چشمگیری در مصرف انرژی میشود.
صالحی احداث نیروگاههای در پایانهها و ایستگاههای حملونقل عمومی را از برنامههای پیشبینیشده زیستمحیطی منطقه برشمرد و گفت: امید است با بهرهبرداری از این ۷ نیروگاه در نقاط مختلف تحت پوشش شهرداری منطقه ۲، امکان توزیع بار تولید انرژی و بهرهبرداری حداکثری از تابش خورشیدی در ساعات اوج مصرف فراهم شود.
شهردار منطقه ۲ گفت: نیروگاههای خورشیدی برخلاف نیروگاههای حرارتی سنتی، آبی در فرایند تولید برق مصرف نمیکنند. این امر یک مزیت مضاعف در شرایط اقلیمی کنونی است که همواره با چالشهای منابع آب مواجه هستیم.