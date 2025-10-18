معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: بر اساس بخشنامه‌های وزارت ورزش، شاخص‌ها و اولویت‌های مشخصی برای تعیین مبلغ جوایز برای ورزشکاران در رشته‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

پیگیری پرداخت جوایز به ورزشکاران و قهرمانان ملی استان یزد

خوانین زاده در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با اشاره به جلسه شورای تربیت بدنی که شنبه گذشته با ریاست استاندار یزد برگزار شد از پیگیری پرداخت جوایز به ورزشکاران و قهرمانان استان خبر داد و گفت: مرحله اول این طرح که شامل شناسایی ورزشکاران است انجام شده و مرحله دوم، تأمین منابع مالی با همکاری اداره دارایی و امور مالیاتی و مدیریت‌های استاندارد در حال اجراست تا جوایز به ورزشکاران اهدا شود.

وی ادامه داد: پرداخت جوایز بر اساس نوع رقابت و مقام کسب شده، شامل ورزش‌های المپیکی، پارالمپیکی، آسیایی، پاراآسیایی، مسابقات کشوری و برون‌مرزی خواهد بود. همچنین این اولویت‌ها بر اساس نوع ورزش، انفرادی یا تیمی بودن و سطح عنوان کسب شده تعیین می‌شود.

خوانین زاده با بیان اینکه آمار ورزشکاران هر سال ثابت نیست، خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبلی ورزشکاران شاخصی مانند محمد فتوحی در شمشیربازی و مبینا فلاح در تیراندازی در ورزش‌های المپیکی و همچنین ورزشکاران پارالمپیکی مانند آقای صادقیان‌پور و خانم محمدی‌نیا، مشمول دریافت جوایز شده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: «هدف ما تقدیر شایسته از تلاش‌ها و دستاورد‌های ورزشکاران استان است و امیدواریم این جوایز در شان و مقام قهرمانان اهدا شود.»