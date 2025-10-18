ثبت‌نام نامزد‌های سومین دوره انتخابات تعیین نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در شورای توسعه و حمایت در سطوح ملی، استانی و شهرستانی از ۲۶ مهر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی گفت: این انتخابات با هدف تقویت نقش‌آفرینی سمن‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان اجتماعی، توسعه مشارکت مدنی و ارتقای جایگاه نهاد‌های مردمی برگزار می‌شود.

ملیحه یغمایی از همه سمن‌های واجد شرایط دعوت کرد با مشارکت گسترده در این انتخابات، به تقویت هم‌افزایی و همکاری‌های میان‌بخشی در مسیر توسعه اجتماعی استان و کشور کمک کنند.

ثبت‌نام از نامزد‌های نمایندگی این انتخابات از ۲۶ مهر آغاز می‌شود و به مدت ۵ روز اداری تا ۳۰ مهر ادامه خواهد داشت.

داوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند به پرتال وزارت کشور به نشانی moi.ir/x ۴ pdG مراجعه نمایند.