ثبتنام انتخابات نمایندگان سمنها در شوراهای توسعه و حمایت
ثبتنام نامزدهای سومین دوره انتخابات تعیین نمایندگان سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در شورای توسعه و حمایت در سطوح ملی، استانی و شهرستانی از ۲۶ مهر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی گفت: این انتخابات با هدف تقویت نقشآفرینی سمنها در تصمیمسازیهای کلان اجتماعی، توسعه مشارکت مدنی و ارتقای جایگاه نهادهای مردمی برگزار میشود.
ملیحه یغمایی از همه سمنهای واجد شرایط دعوت کرد با مشارکت گسترده در این انتخابات، به تقویت همافزایی و همکاریهای میانبخشی در مسیر توسعه اجتماعی استان و کشور کمک کنند.
ثبتنام از نامزدهای نمایندگی این انتخابات از ۲۶ مهر آغاز میشود و به مدت ۵ روز اداری تا ۳۰ مهر ادامه خواهد داشت.
داوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند به پرتال وزارت کشور به نشانی moi.ir/x ۴ pdG مراجعه نمایند.